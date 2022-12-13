بعد رحيل اثنين.. وفاة صحفي آخر في مونديال قطر 2022

أعلنت قناة "آي تي في سبورت" عن وفاة صحفي لديها كان مشاركا في تغطية منافسات كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022.

ونقلت صحيفة "الماركا" الإسبانية المتخصصة في الشؤون الرياضية وفاة المدير التقني لقناة "آي تي في سبورت"، روجير بيرس.

وذكرت الصحيفة أن إعلان وفاة بيرس جاء، الاثنين، لكن وفاته كانت بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بعد يوم واحد من انطلاق المونديال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وفاة بيرس البالغ 65 عاما، اكتسبت أهمية جديدة عقب وفاة صحفيين اثنين بكأس العالم هما الأميركي، غرانت وال، والمصور القطري، خالد المسلم.

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وقال مقدم البرامج بقناة "آي تي في سبورت"، مارك بوغاتش، "لدينا أخبار حزينة للغاية من هنا في قطر، توفي للأسف مديرنا التقني، روجر بيرس، الذي كان هنا في كأس العالم الثامنة له".

وأضاف: "كان روجر شخصية محترمة للغاية في صناعة البث الرياضي، حيث كان له دور أساسي في التخطيط اللوجستي وتغطية كأس العالم للرجبي، وكأس العالم لكرة القدم والبطولات الأوروبية".

وقال: "كان دائما يبتسم ويترك ابتسامة على وجهك"، واصفا بيرس بأنه "محترف للغاية".

واكتسبت وفاة الإعلاميين الذين يغطون منافسات كأس العالم أهمية بعد وفاة اثنين من الصحفيين، إذ توفي المصور الرياضي بقناة "الكاس" القطرية، خالد المسلم، السبت، بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الصحفي الأميركي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم، غرانت وال، أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.

وأعيد، الاثنين، جثمان الصحفي وال إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

المصدر:"وكالات"