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بعد توديع مونديال قطر.. رونالدو يتحدث عن 3 جوانب للواقع (صورة)

الرياضة

بعد توديع مونديال قطر.. رونالدو يتحدث عن 3 جوانب للواقع (صورة)
AFP
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وجه كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، رسالة جديدة عقب الخروج من كأس العالم "قطر 2022".

وخسر المنتخب البرتغالي بهدف دون رد أمام المغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة مكتوبا عليها "هناك 3 جوانب للواقع، وهي: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر".

بعد توديع مونديال قطر.. رونالدو يتحدث عن 3 جوانب للواقع (صورة)
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وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل عدة أسابيع، عقب إجراء اللاعب لحوار تلفزيوني مع مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

وجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لمنتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2022، لحساب زميله جونزالو راموس.

وأشارت بعض التقارير إلى أن كريستيانو رونالدو يدرس قرار اعتزال كرة القدم، بعد خروج منتخب البرتغال من ربع نهائي مونديال قطر.

المصدر: instagram/cristiano

مونديال قطر

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