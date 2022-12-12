شاهد.. غوارديولا في حوار طريف مع فتاة عربية محجبة

ظهر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في حوار طريف مع فتاة محجبة، خلال فترة توقف الدوريات بسبب كأس العالم 2022، في قطر.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بيب غوارديولا مرتديا قميص مانشستر سيتي، مع فتاة محجبة، تقول: "أنا مع أفضل مدرب"، قبل أن يتدخل "الفيلسوف" بيب ويقول: "مع واحد من أفضل المدربين".

تواضع غوارديولا



مشجعة: انا مع افضل مدرب



غوارديولا: واحد من افضل المدربين



👏🏻



pic.twitter.com/xchzTdybDl — EPL World (@EPLworld) December 12, 2022

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي