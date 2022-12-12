الأهلي يهزم السكندري.. وميسي يهدر ركلة جزاء (فيديو)

تغلب نادي الأهلي على ضيفه الاتحاد السكندري (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "المارد الأحمر" كل من اللاعبين، بيرسي تاو، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق في الدقائق (12، 32، 90) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام.

أهداف مباراة الأهلي 3-0 الاتحاد | الجولة الرابعة | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/AR7ctHeBla — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 12, 2022

بينما أهدر كل من لاعبي السكندري، محمود علاء، وأحمد عادل ميسي ركلتي جزاء في الدقيقتين (45، و48) على الترتيب.

"بره بعيدة عن المرمى"



أحمد عادل ميسي يهدر ثاني ركلات الجزاء للاتحاد ⚽️



شاهد المباراة مباشرة 👈 https://t.co/rpDdkSwuNupic.twitter.com/1DJSmUe6ez — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 12, 2022

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وحقق نادي الأهلي انتصاره السادس على التوالي، ويتربع بالعلامة الكاملة على عرش صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي الزمالك.

في المقابل، مني الاتحاد السكندري بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT