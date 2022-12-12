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الأهلي يهزم السكندري.. وميسي يهدر ركلة جزاء (فيديو)

الرياضة

الأهلي يهزم السكندري.. وميسي يهدر ركلة جزاء (فيديو)
twitter/AlAhly
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تغلب نادي الأهلي على ضيفه الاتحاد السكندري (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "المارد الأحمر" كل من اللاعبين، بيرسي تاو، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق في الدقائق (12، 32، 90) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام.

بينما أهدر كل من لاعبي السكندري، محمود علاء، وأحمد عادل ميسي ركلتي جزاء في الدقيقتين (45، و48) على الترتيب.

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وحقق نادي الأهلي انتصاره السادس على التوالي، ويتربع بالعلامة الكاملة على عرش صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي الزمالك.

في المقابل، مني الاتحاد السكندري بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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