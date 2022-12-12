رئيس الـ"فيفا" يؤدي دور "حكم" في مونديال قطر..  ونجم مصري يشارك في المباراة

تولى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إدارة مباراة استعراضية، اليوم الاثنين، بين أساطير كرة القدم، وعدد من العمال في قطر، على ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة.

ولعب العمال والمتطوعون، الذين فاز بعضهم في النسخة الأخيرة من كأس العمال، جنبا إلى جنب مع بعض من أعظم أساطير كرة القدم في مواجهة استمرت لمدة 60 دقيقة، على استاد "الثمامة" أحد الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2022.

فقد شارك في المباراة عدد من أساطير كرة القدم، مثل: النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، والثنائي البرازيلي كافو وروبرتو كارلوس والإنجليزي جون تيري والهولندي كلارنس سيدورف والفرنسي صبري لموشي، والأسترالي تيم كاهيل، إلى جانب المصري وائل جمعة.

روبرتو كارلوس ينشر صور جديدة له بصحبة الصخرة المصرية وائل جمعة وعدد من أساطير كرة القدم pic.twitter.com/ppltmGhhxg — المصري الرياضي (@AlMasrySports) December 12, 2022

وأشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين، كانت إحداهما من نصيب أليساندرو ديل بييرو.

وقال جياني إنفانتينو في تصريحات على هامش المباراة: "دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا كأس عالم عظيمة حتى الآن، كرة القدم توحد العالم".

المصدر: وكالات