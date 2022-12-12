رئيس أنجيه سعيد شعبان يبدي استعداده للتخلي عن نجميه المغربيين أوناحي وبوفال

أقر رئيس نادي أنجيه، الفرنسي - الجزائري سعيد شعبان، أنه سيكون من الصعب عليه الإبقاء على لاعبيه الدوليين المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال بعد تألقهما في مونديال قطر.

وقال شعبان لإذاعة "مونتي كارلو" أمس الأحد "نحن نستعد لكل شيء، لقد عقدنا اجتماعا بعد ظهر اليوم (أمس الأحد) مع المدرب والمنسق الرياضي لمحاولة النظر في كل السيناريوهات المحتملة".

إقرأ المزيد

واعترف شعبان بتلقيه بعض الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين.

وأضاف: "أنتم تعلمون جيدا أنه لا يمكن أبدا كبح أي لاعب يريد الرحيل"، معربا عن "فخره" لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف منتخب بنصف نهائي كأس العالم 2022، دون نسيان قائد "أسود الأطلس" وقطب دفاع بشيكتاش التركي حاليا رومان سايس الذي سبق له الدفاع عن ألوان أنجيه الفرنسي سابقا.

ومن المرجح أن يرحل أوناحي وبوفال خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح في يناير أو الصيفية في يونيو.

ويتألق أوناحي البالغ من العمر 22 عاما والذي وصفه رئيسه بـ"غني الموهبة"، مع منتخب بلاده في مونديال قطر ويعتبر أحد ركائزه الأساسية في خط الوسط، وذكرت صحيفة "ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مهتم بخدماته هذا الشتاء لإراحة أو حتى منافسة واعديه غافي وبيدري.

وحسب آخر تقديرات موقع "ترانسفيرماركت" في بداية نوفمبر الماضي، تبلغ قيمة أوناحي 3.5 مليون يورو، وبوفال 8 ملايين يورو، وانضم الأول إلى نادي أنجيه عام 2021 مقابل 450 ألف يورو من أفرانش (الدرجة الثالثة الفرنسية) لمدة أربعة أعوام، والثاني مجانا من ساوثهامبتون الإنجليزي عام 2020 علما بأنه بدأ مشواره مع أنجيه.

وبلغ المنتخب المغربي نصف نهائي مونديال قطر بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد، وسيلعب بعد غد الأربعاء ضد فرنسا، حاملة اللقب.

المصدر: أ ف ب