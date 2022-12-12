قائد منتخب فرنسا يعلق على مواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

أكد قائد المنتخب الفرنسي، الحارس هوجو لوريس، أن منتخب بلاده سيحتاج إلى "كل القوة وكل الطاقة" عندما يواجه المغرب في نصف نهائي مونديال قطر بعد غد الأربعاء.

وأصبح المنتخب الفرنسي أول حامل لقب يصل إلى نصف النهائي منذ البرازيل في 1998 بعد فوزه على إنجلترا في ربع النهائي السبت برأسية أوليفييه جيرو التي حسمت المواجهة.

وكان يوما مميزا لهوجو لوريس، الذي أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الظهور مع فرنسا متجاوزا المدافع السابق ليليان تورام (142 مباراة) بعد ظهوره الدولي رقم 143.

"𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑡𝑜 𝑤𝑒𝑎𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑖𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑙𝑒𝑢𝑠"



After becoming the most-capped player in the history of the French team last night, Hugo Lloris received a personalised 1⃣4⃣3⃣ shirt, to match his number of appearances!#FiersdetreBleuspic.twitter.com/BlQIgNvxUT — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 11, 2022

واحتفالا بهذه المناسبة، قدم مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، القميص التذكاري للوريس، ثم تحول التركيز إلى المواجهة المرتقبة أمام المغرب مفاجأة البطولة، والذي أصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف النهائي بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0.

وقال لوريس في مقطع فيديو نشر على حساب منتخب فرنسا الرسمي على "تويتر": "ما زلت فخورا، وما زلت أتشرف بارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى بعد 143 ظهورا".

وتابع: "أريد حقا أن أشكر الفريق، والموظفين، والإدارة بأكملها لجعل هذه المباراة مميزة جدا. الفوز على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، سيبقى ذكرى خاصة بالنسبة لي، ولكن أيضا لعائلتي التي كانت حاضرة".

وأردف: "الآن، سنستعد جيدا لمباراة نصف النهائي ضد المغرب. سنحتاج إلى كل قوتنا، وكل طاقتنا مع العلم أن هناك شيئا مميزا حقا يمكننا تحقيقه".

وأكمل: "أعتقد أننا جميعا على دراية بذلك، لكننا سنواصل التزام الهدوء. لكن يجب أن يأتي ذلك من الأعماق".

المصدر: fifa.com