 
مباشر

قائد منتخب فرنسا يعلق على مواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

الرياضة

قائد منتخب فرنسا يعلق على مواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucw0

أكد قائد المنتخب الفرنسي، الحارس هوجو لوريس، أن منتخب بلاده سيحتاج إلى "كل القوة وكل الطاقة" عندما يواجه المغرب في نصف نهائي مونديال قطر بعد غد الأربعاء.

وأصبح المنتخب الفرنسي أول حامل لقب يصل إلى نصف النهائي منذ البرازيل في 1998 بعد فوزه على إنجلترا في ربع النهائي السبت برأسية أوليفييه جيرو التي حسمت المواجهة.

وكان يوما مميزا لهوجو لوريس، الذي أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الظهور مع فرنسا متجاوزا المدافع السابق ليليان تورام (142 مباراة) بعد ظهوره الدولي رقم 143.

واحتفالا بهذه المناسبة، قدم مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، القميص التذكاري للوريس، ثم تحول التركيز إلى المواجهة المرتقبة أمام المغرب مفاجأة البطولة، والذي أصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف النهائي بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0.

وقال لوريس في مقطع فيديو نشر على حساب منتخب فرنسا الرسمي على "تويتر": "ما زلت فخورا، وما زلت أتشرف بارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى بعد 143 ظهورا".

وتابع: "أريد حقا أن أشكر الفريق، والموظفين، والإدارة بأكملها لجعل هذه المباراة مميزة جدا. الفوز على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، سيبقى ذكرى خاصة بالنسبة لي، ولكن أيضا لعائلتي التي كانت حاضرة".

وأردف: "الآن، سنستعد جيدا لمباراة نصف النهائي ضد المغرب. سنحتاج إلى كل قوتنا، وكل طاقتنا مع العلم أن هناك شيئا مميزا حقا يمكننا تحقيقه".

وأكمل: "أعتقد أننا جميعا على دراية بذلك، لكننا سنواصل التزام الهدوء. لكن يجب أن يأتي ذلك من الأعماق".

المصدر: fifa.com

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا