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مشهد "خشوع مؤثر جدا" في مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

مشهد
AP
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 انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر وجميل جدا"، ظهر فيه العشرات من عناصر الأمن في مونديال قطر وهم يؤدون صلاة جماعية.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر العشرات من رجال الأمن وهم يؤدون صلاة جماعية بزيهم الرسمي، فيما أعرب عدد كبير من النشطاء عن إعجابهم بهذا المشهد.

المصدر: RT

مونديال قطر

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