مشهد "خشوع مؤثر جدا" في مونديال قطر (فيديو)
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر وجميل جدا"، ظهر فيه العشرات من عناصر الأمن في مونديال قطر وهم يؤدون صلاة جماعية.
وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر العشرات من رجال الأمن وهم يؤدون صلاة جماعية بزيهم الرسمي، فيما أعرب عدد كبير من النشطاء عن إعجابهم بهذا المشهد.
ما هذا الجمال https://t.co/pxOPU1jpbg— أحمد طمان (@ahmedtaman1990) December 12, 2022
في مشهد جميل.. رجال أمن #مونديال_قطر يؤدون صلاة الجماعة #المونديال_على_أرض_عربيةpic.twitter.com/9KMVRyzha3— صحيفة الاستقلال (@alestiklal) December 11, 2022
المصدر: RT