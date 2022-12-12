نجم مارسيليا حارث يلتحق بمعسكر المنتخب المغربي في قطر لدعم زملائه

حط نجم نادي مارسيليا الفرنسي، الدولي المغربي أمين حارث، رحاله في الدوحة، صباح اليوم الاثنين، لدعم زملائه في المنتخب، قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا، بعد غد الأربعاء.

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فقد اختار أمين حارث الالتحاق بمقر إقامة المنتخب المغربي، لدعم زملائه، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، استدعى خضوعه لعملية جراحية قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

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وأدت تلك الإصابة إلى استبعاد حارث من قائمة "أسود الأطلس" لمونديال قطر، وحل اللاعب أنس الزروري بدلا منه.

وتفاعل عدد من لاعبي المنتخب المغربي بشكل إيجابي مع التحاق حارث بمعسكر "الأسود"، أبرزهم القائد غانم سايس، الذي نشر صورة له مع اللاعب، وعلق عليها كاتبا: "أخي أخيرا بيننا، الله يشافيك.. هذه المغامرة تخصك أيضا، لن ننساك".

المصدر: هسبريس