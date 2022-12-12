الخطوط الجوية المغربية تزف خبرا سارا للمشجعين المغاربة على عتبة لقاء فرنسا

أعلنت شركة الخطوط المغربية، تأمين جسر جوي من 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي المغرب من حضور نصف نهائي مونديال 2022 أمام فرنسا.

وقالت الشركة في بيان، إنها وضعت جسرا جويا بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، من خلال تأمين نحو 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك "من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم".

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وأضافت "التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي "يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية".

وأشارت الخطوط الملكية الجوية أيضا إلى تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة بالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.

ويخوض المغرب بعد غد الأربعاء، أول نصف نهائي لمنتخب إفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.

وكان المنتخب المغربي، حظي بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في مونديال قطر، تزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن ثم الربع نهائي.

وسبق أن نظمت الخطوط الجوية المغربية رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المباراتين الأخيرتين للمنتخب المغربي أمام إسبانيا في ثمن النهائي والبرتغال في ربع النهائي.

المصدر: أ ف ب