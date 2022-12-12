نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الاثنين، الوداد المغربي، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة إلى جانب شبيبة القبائل الجزائري، وبترو الأنغولي، وفيتا الكونغولي.

وتواجد الأهلي المصري، وصيف البطل، في مجموعة نارية، مع صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني في تكرار لمجموعة الموسم الماضي، وانضم لهم القطن الكاميروني.

وجاءت المجموعة الرابعة عربية خالصة، بتواجد الترجي التونسي، مع الزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني، وكانت القرعة جيدة للرجاء بوقوعه في المجموعة الثالثة مع حوريا كوناكري، وسيمبا التنزاني، وفايبرز.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في العاشر من فبراير المقبل، وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل، حيث يتأهل البطل ووصيفه من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى: الوداد - بترو أتلتيكو - شبيبة القبائل فيتا كلوب.

المجموعة الثانية: الأهلي - صن داونز - الهلال - القطن.

المجموعة الثالثة: الرجاء - حوريا كوناكري - سيمبا فايبرز.

المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - شباب بلوزداد - المريخ.

المصدر: وكالات