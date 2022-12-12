نيمار ينشر محادثاته مع زملائه بعد الصاعقة الكرواتية

نشر نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، مجموعة من الرسائل الخاصة التي تبادلها مع زملائه، عقب خروج راقصي السامبا من ربع نهائي كأس العالم 2022، على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وكتب نيمار، عبر حسابه على "إنستغرام": "قررت أن أنشر هذه الرسائل للجميع، دون إذن من المعنيين بشكل مباشر، لإظهار مدى إيماننا ببعضنا واتحادنا".

وأضاف: "هذا جزء من الرسائل العديدة التي تبادلتها مع المجموعة.. هناك حزن شديد، لكن يجب أن نكون أقوى للمضي قدما، وأنا متأكد من أنه بدعم جميع المشجعين سنعود أقوى.. أنا فخور جدا بأن أكون جزءا من هذا المنتخب، هذا الفريق سيكون دائما في قلبي".

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ونشر نيمار محادثته مع ماركينيوس، التي جاءت كالتالي:

نيمار: كيف حالك؟.. ركلة جزاء لن تغير ما أعتقده بشأنك.. أنا معك للأبد وأنت تعلم ذلك.. أحبك".

ماركينيوس: "أخي.. الأمور تتحسن شيئا فشيئا.. كل شيء يمر.. كيف حالك؟ شكرا على الرسالة وأنني ضمن تفكيرك يا أخي، أنت رائع".

وتابع ماركينيوس: "أردت حقا أن ينجح كل شيء، لم أستطع التفكير في أن ركلة الجزاء ستكون عقبة أمام حلمنا! لكن علينا أن نكون أقوياء وندع الوقت يمر، ونرى ما تخبئه كرة القدم لنا.. قبل أن أكون زميلا في الفريق، أنا صديقك وأحبك".

وخسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح (2-4)، بعد التعادل (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بالريان ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: instagram/neymarjr