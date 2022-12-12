نجم منتخب المغرب في مونديال قطر مطلوب في نادي برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة معجبة بالنجم المغربي عز الدين أوناحي، الذي يتألق حاليا مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يبحث عن لاعب مميز في خط الوسط، وكانت الأهداف الرئيسية هي نجم خط وسط مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا، وزميله في الفريق الإنجليزي، الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان، لكن في ظل الأزمة المالية سيكون من الصعب التعاقد مع أي منهما.

إقرأ المزيد

وأضافت: "سيحاول برشلونة إيجاد بديل أكثر إثارة، وهو عز الدين أوناحي، أحد أكثر المفاجآت السارة في كأس العالم بقطر، والذي أثار إعجاب مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي بعد إقصاء المغرب لإسبانيا من ثمن نهائي المونديال".

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن صفقة أوناحي ستكون منخفضة التكلفة لبرشلونة، والمشكلة لن تكون في قيمة الصفقة، بل في الراتب الذي سيطلبه اللاعب المغربي.

وتألق أوناحي بشكل لافت في مونديال قطر، وساهم في تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي حيث سيواجه نظيره الفرنسي بعد غد الأربعاء.

ويبلغ أوناحي 22 عاما ويدافع حاليا عن الوان نادي أونجيه الفر نسي، وتقدر قيمته السوقية بنحو أربعة ملايين يورو.

المصدر: وكالات