لقاء خاص لـRT مع المشجع المغربي الذي تعرض للتنمر بسبب أسنانه

تعرض مشجع مغربي لحملة تنمر كبيرة، بسبب مشكلة في أسنانه، أثناء إلتقاط صورة له وهو يساند منتخب بلاده الوطني في مونديال قطر 2022.

وظهر محمد الشرفي 55 عاما، خلال مباراة المغرب و كرواتيا في ملعب "البيت"، يبتسم بسن واحدة من خلال صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل، مما عرضه للكثير من التنمر، كونه من أكثر الشخصيات المعروفة في الوسط الرياضي المغربي.

وتبرع طبيب الأسنان الأردني شادي الشيخ بمعالجته بالمجان بعد نشره تغريدة يطلب فيها المتابعين بمساعدته للوصول للمشجع.

ونجح الطبيب الأردني، بالوصول للمشجع المغربي، وحجز له تذكرة طائرة ذهاب وعودة، وقام بإجراء عملية زراعة أسنان ناجحة.

وأعلن المشجع المغربي، عن سعادته بإجراء زراعة لأسنانه، لافتا إلى معاناته مع مشكله صحية في قلبه تمنعه من إجراء العملية في وقت سابق.

المصدر:RT





