وظيفته تمنعه من الاحتفال.. عامل مغربي يبكي في صمت بعد تأهل "أسود الأطلس" (فيديو)

رصدته الكاميرات في مدرجات استاد "المدينة التعليمية"، لاحتفال هادئ وصامت لأحد أفراد الأمن المكلفين بحفظ آمن المشجعين خلال مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني في مونديال قطر.

وظهر أحد أفراد الأمن المتواجدين في مدرجات الجماهير المغربية، وهو يتفاعل مع أهازيج الجماهير مع ركلات الترجيح الحاسمة والتي منحت "أسود الأطلس" بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

وتجبر وظيفة رجل حفظ أمن الملاعب على توجيه ظهره للملعب لمتابعة المشجعين.

وبتسديد اللاعب أشرف حكيمي للركلة الأخيرة، التي حسمت هوية المتأهل للدور القادم، لم يستطع فرد الأمن أن يتمالك نفسه وانهمر في البكاء.

الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، حاز على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناولوا قصة الشاب المغربي على نطاق واسع.

شاب مغربي إسمه "فخر الدين الدريوش" عامل أمن وظيفته هي حماية الجماهير، وبالتالي يمنع عليه أن يلتفت للملعب نهائيًا.



وقت ركلة جزاء حكيمي، لما يستطع منع نفسه من أن يسرق نظرة، ولم يتمالك نفسه عندما تم تسجيل الهدف.



اكثر من مجرد لعبة ♥️ pic.twitter.com/Xo5dkBZyYH — ‏﮼فاتن ‏ (@ftn001) December 7, 2022

وكشف رواد تلك المواقع هوية رجل الأمن المغربي وهو فخر الدين الدريوش، والذي سافر لدولة قطر قبل بدء المونديال بحثا عن عمل.

والتحق الدريوش بوظيفة الأمن الداخلي للمباريات والتي تكمن في قيادة تنظيم الجمهور وحمايته، ومنع أي مخالفات قد تضر بهم، والعمل على إرشادهم وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وعلى مدار 120 دقيقة، حيث امتدت المباراة للأشواط الإضافية، لم يتمكن الشاب المغربي، من مشاهدة المباراة، حيث كان يتلفت بين الحين والأخر، للاطمئنان على سير المباراة في لمحات قليلة.

حكاية الشاب المغربي "فخر الدين الدريوش

تخيل أن تكون رجل أمن في ملاعب كأس العالم قطر مهمتك الأولى تنظيم الجمهور يكتب لك الله بعد أيام من البطولة أن يحل أبناء وطنك بالملعب الذي تعمل بداخله ولاعبوا منتخب بلادك يركضون خلفك ولا تستطيع مشاهدة سوى لمحات قليلة جدا من أعظم لحظات المونديال pic.twitter.com/LNsE8YVXXk — Mostafa (@Mostafa_alsiyd) December 7, 2022

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ومع دقائق المباراة الأخيرة، وواتجاه الفريقين لتسديد ركلات الترجيح، تبدل حال الدريوش من الجلوس إلى الوقوف، حيث بدى وأن التوتر تملكه لكن عمله يحتم عليه عدم الانفعال أو إبداء أي مشاعر، للدرجة التي جعلته يبكى صامتا بعد الركلة الأخيرة.



ويستعد "أسود الأطلس " لمواجهة المنتخب الفرنسي الأربعاء القادم في مواجهة الدور نصف النهائي بعد أن حققوا إنجازا فريدا على المستوى العربي والإفريقي بالوصول إلى هذه المرحلة من المنافسات في البطولة العالمية.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"