بالفيديو.. الاحتفال بشبيه نجم المنتخب المغربي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد العاملين المغاربة والذي يشبه إلى حد كبير أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان.

وتسبب الشاب المغربي الذي يعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة بحماسة الزبائن الذين أخذوا يهتفون باسم أشرف حكيمي، وسط جو من الفرح والضحك.

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وتالق الظهير الأيمن خلال كأس العالم 2022 بقطر، حيث قاد بلاده للوصول إلى نصف نهائي المونديال في إنجاز تاريخي للعرب والأفارقة، بعد تخطي عقبة البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد.

وردد المتواجدون في المطعم: أوليه حكيمي.. أوليه حكيمي".

يذكر أن منتخب المغرب يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر يوم الأربعاء القادم.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"