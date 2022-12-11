"كنا مقصرين".. تصريح طريف باللهجة المغربية لبونو بعد التأهل لنصف نهائي المونديال (فيديو)

أعرب حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، عن سعادته بتأهل المغرب إلى نصف نهائي مونديال "قطر 2022"، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب مباراة "أسود الأطلس" والبرتغال أمس السبت.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز المغرب بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائي مونديال قطر، قال بونو للصحفيين مازحا باللهجة المغربية "كنا مقصرين حتى لقينا راسنا في نصف النهاية (كنا نلهو حتى وجدنا أنفسنا في نصف النهائي)".

والمقصود بتصريح بونو، أن المنتخب المغربي دخل منافسات كأس العالم في البداية للاستمتاع بالبطولة ووضع تخطي دور المجموعات كأقصى أهدافه، ولكن مع توالي المباريات والأدوار، حدث تحول كبير ونجح "أسود الأطلس" في التأهل للمربع الذهبي ليحققوا أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية الإفريقية.

ويلعب المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي مع نظيره الفرنسي، الأربعاء المقبل، على ملعب "البيت" في الخور بقطر.

المصدر: RT