أول تعليق لرونالدو بعد خروج البرتغال من مونديال قطر على يد المغرب

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صمته بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لمونديال قطر على يد المغرب بعد خسارته بهدف دون رد أمس.

وكتب رونالدو، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر وأكثر حلم طموحا في مسيرتي المهنية.. لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية وأيضا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي".

وأضاف: " قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في المرات الخمس التي شاركت فيها في كأس العالم على مدار 16 عاما، دائما بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين، قدمت كل ما لدي. أترك كل شيء خارج الملعب. لم أدر وجهي أبدا للقتال ولم أتخل أبدا عن ذلك الحلم".

وتابع رونالدو: "للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهنات بالكثير ولكن تركيزي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائما واحدا أقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي".

وأتم قائلا: "ليس هناك الكثير لأقوله الآن. شكرا للبرتغال. شكرا لقطر. كان الحلم جميلا، الآن نأمل أن تكون الأجواء جيدة ويسمح لكل شخص باستخلاص قراراته الخاصة".

المصدر: RT