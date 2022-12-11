لحظات عصيبة لشريكة رونالدو في مباراة المغرب والبرتغال (فيديو وصور)

وثقت عدسات الكاميرا في ملعب الثمامة في الدوحة، ردات فعل جورجينا، شريكة كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده البرتغال أمام المغرب 0-1، في ربع نهائي مونديال قطر.

وتباينت ردات فعل جورجينا بين التشجيع والدعم لشريكها تارة، والقلق والترقب تارة أخرى، كما ظهرت في إحدى اللقطات وهي تلوح بيديها وكأنها تعاتب أو تنتقد شخصا ما أو شيئا ما.

Cristiano Ronaldo's partner, Georgina is spitting at Portugal national team coach, Fernando Santos for Portugal's world cup exit and benching her Babe. 😁 pic.twitter.com/5xPuj1pMMF — Osaze (@Osazewhite) December 11, 2022

وعقب نهاية المباراة، سلطت الأضواء على رونالدو الذي غادر الملعب وهو يكبح دموعه وعلامات الحزن والتحسر تملأ وجهه.

وما زاد من حزن وغضب صاحب الـ37 عاما هو إدراكه، أنه لن يشارك بالتأكيد من جديد في بطولة كأس العالم وأن مونديال قطر كان الأخير في مسيرته الحافلة والتي ينقصها لقب واحد وهو كأس العالم.

يذكر أن "الدون"، الذي لعب كبديل في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، لم يدخل الملعب في مباراة البرتغال ضد المغرب أمس السبت، حتى الشوط الثاني، وعندما زج به في الشوط الثاني لم يكن بإمكانه فعل الكثير لتغيير النتيجة التي كانت لصالح المنتخب المغربي، مما سمح للمغرب بأن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

المصدر: RT