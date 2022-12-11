 
مباشر

لحظات عصيبة لشريكة رونالدو في مباراة المغرب والبرتغال (فيديو وصور)

الرياضة

لحظات عصيبة لشريكة رونالدو في مباراة المغرب والبرتغال (فيديو وصور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucn8

وثقت عدسات الكاميرا في ملعب الثمامة في الدوحة، ردات فعل جورجينا، شريكة كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده البرتغال أمام المغرب 0-1، في ربع نهائي مونديال قطر.

وتباينت ردات فعل جورجينا بين التشجيع والدعم لشريكها تارة، والقلق والترقب تارة أخرى، كما ظهرت في إحدى اللقطات وهي تلوح بيديها وكأنها تعاتب أو تنتقد شخصا ما أو شيئا ما.

وعقب نهاية المباراة، سلطت الأضواء على رونالدو الذي غادر الملعب وهو يكبح دموعه وعلامات الحزن والتحسر تملأ وجهه.

وما زاد من حزن وغضب صاحب الـ37 عاما هو إدراكه، أنه لن يشارك بالتأكيد من جديد في بطولة كأس العالم وأن مونديال قطر كان الأخير في مسيرته الحافلة والتي ينقصها لقب واحد وهو كأس العالم.

يذكر أن "الدون"، الذي لعب كبديل في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، لم يدخل الملعب في مباراة البرتغال ضد المغرب أمس السبت، حتى الشوط الثاني، وعندما زج به في الشوط الثاني لم يكن بإمكانه فعل الكثير لتغيير النتيجة التي كانت لصالح المنتخب المغربي، مما سمح للمغرب بأن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا