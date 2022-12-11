شيخة قطرية تعلق على تصرف الحارس المغربي بونو بعد مباراة البرتغال (فيديو)

أثار تصرف حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في مباراة "أسود الأطلس" والبرتغال، في ربع نهائي مونديال 2022، إعجاب الشيخة القطرية، مريم آل ثاني.

واختير بونو من قبل اللجنة المنظمة لمنحه جائزة رجل المباراة، وهي الجائزة التي يحصدها للمرة الثانية، بعد الأولى في مباراة إسبانيا بثمن النهائي.

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وتسلم بونو الجائزة، لكنه قام بإهدائها لزميله يوسف النصيري، الذي سجل هدف فوز المغرب على البرتغال 1-0.

وأثارت هذه اللفتة إعجاب الشيخة مريم، حيث نشرت على حسابها في موقع "تويتر"، فيديو لبونو وهو يسلم الجائزة لزميله النصيري وعلقت: "ياسين بونو حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب البرتغال ولكنه أعطى الجائزة لصاحب هدف الفوز يوسف النصيري.. فريق على قلب رجل واحد".

ياسين بونو حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة #المغرب_البرتغال ولكنه أعطى الجائزة لصاحب هدف الفوز يوسف النصيري 💪🏻🇲🇦

فريق على قلب رجل واحد 👏🏻👏🏻#كأس_العالم_2022#مونديال_قطر2022pic.twitter.com/Z3AKHsrZRA — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 10, 2022

ونجح المنتخب المغربي في كتابة صفحة جديدة بتاريخ كأس العالم، أمس السبت، إثر تأهله لنصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف في مونديال قطر، ليصبح أيضا أول منتخب إفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة.

كما بات بونو أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم.

وحقق بونو هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا (0-0)، ثمن في النهائي ضد إسبانيا (0-0) وفوزه عليها 3-0 بركلات الترجيح، عندما تعملق ياسين متصديا لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال (1-0).

المصدر: RT