كذب الدببة ولو صدقوا!.. المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

باتت الاستعانة بحيوانات للتنبؤ بنتائج منافسات كأس العالم ظاهرة محببة لدى كثيرين، ورمزية كبيرة لدى الدول المستضيفة للمونديال.

وتعطي هذه الظاهرة التي تسمى بـ"العرافين"، متابعي مباريات المونديال حماسة كبيرة، فبعضهم ينجر فعلا خلفها، فيما يبدأ آخرون بالمقارنة بعد نهاية المباريات.

في بطولة كأس العالم الحالية في قطر، أصبح الدبان "الباندا سهيل" و"الباندا ثريا" أحد أبطال التوقعات في المباريات.

قبل كل مباراة، يقوم المنظمون باستطلاع توقعات الدبين حول نتيجة اللقاءات.

وإن كانت بعض توقعات الدبين صائبة، كتوقعهما فوز الإكوادور على صاحب الأرض منتخب قطر في المباراة الافتتاحية، فإن توقعاتهما في مباريات أخرى جانبت الصواب، وعلى وجه الخصوص مباريات المنتخب المغربي.

توقعات الباندا سهيل لمباراة



كرواتيا و المغرب pic.twitter.com/wmmukxOdTP — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 23, 2022

فقد توقع الدبان، خسارة المغرب أمام كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، فانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

كما توقع الدبان هزيمة المغرب في الجولة الثانية أمام بلجيكا، لكن "أسود الأطلس" تغلبوا على "الشياطين الحمر" بهدفين دون رد.

وفي ثمن النهائي وربع النهائي، توقع الدبان خسارة المغرب أمام إسبانيا والبرتغال تواليا، لكن "أسود الأطلس" حققوا المفاجأة حيث خرجوا فائزين بالمباراتين، ليصعدوا للمربع الذهبي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، ليصبح المغرب أيضا أول منتخب إفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة.

يجب الإشارة إلى أن "سهيل وثريا" توقعا فوز المغرب بمباراة واحدة في مونديال قطر، وهي مواجهته ضد كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهو ما حصل فعلا حيث فاز "الأسود" بهدفين لواحد.

المصدر: RT