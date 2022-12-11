نجم البرتغال بعد خسارة بلاده أمام المغرب: امنحوا كأس العالم لـ"أرجنتين ميسي"

انتقد قلب الدفاع البرتغالي المخضرم، بيبي، اختيار حكم أرجنتيني لقيادة المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام نظيره المغربي 0-1 أمس السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

واعتبر ابن الـ39 عاما في حديث لقناة "سيك نوتيسياس" البرتغالية، أن اختيار الحكم الأرجنتيني، فاكوندا تيلو، لقيادة المباراة لم يكن صائبا، لأن بلاده (الأرجنتين) لا تزال في البطولة، كون ليونيل ميسي ورفاقه تأهلوا الجمعة إلى نصف النهائي على حساب هولندا، بركلات الترجيح.

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وقال بيبي: "في كأس العالم، يمنح الحكم ثماني دقائق فقط من الوقت بدل الضائع، في حين أننا لم نلعب أي شيء، لا شيء في الشوط الثاني. الفريق الوحيد الذي أراد لعب كرة القدم هو نحن".

وأضاف: "أنا حزين جدا، فبعد 90 دقيقة حاول فيها المغرب على الدوام إيقاف لعبنا بأخطاء صغيرة، والحكم لا يعطي بطاقة صفراء ولا يشير إلى أي شيء...".

ورغم احتمال تعرضه لعقوبة، قال بيبي "يتوجب علي أن أقول ذلك، لأنه أقوى مني. من غير المعقول أن يدير لنا حكم أرجنتيني مباراة بعدما حدث الجمعة وشكوى ميسي، وبعدما رأيته اليوم (أمس)، أعطوا اللقب لميسي والأرجنتين".

ويتحدث بيبي عن انتقاد ميسي للحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوس، بعد فوز الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح في لقاء تقدمت خلاله الأرجنتين 2-0 حتى الدقيقة 83 قبل أن يقلص البديل فاوت فيخهورست الفارق ثم يخطف التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وقال ميسي "لا يمكنك أن تضع حكما مثل هذا لمباراة بهذا الحجم".

المصدر: وكالات