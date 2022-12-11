بالفيديو.. الكشف عن الكرة الجديدة لنهائي كأس العالم 2022

ستلعب منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لمونديال قطر، بكرة جديدة، وتدعى "الحلم"، بدلا من كرة "الرحلة" التي لعبت بها مباريات النسخة الحالية من المونديال حتى دور الثمانية.

وأعلنت شركة أديداس المصممة لكرة كأس العالم 2022، عن كرة "الحلم"، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن أول ظهور للكرة الجديدة سيكون في مباراتي نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا المغرب.

4 منتخبات تتنافس وجهاً لوجه وكرة واحدة تحدد مصيرهم. ⚽️

نقدم لكم كرة الحلم، الكرة الرسمية للدور نصف النهائي والمباراة النهائية في كأس العالم 2022.#ImpossibleIsNothingpic.twitter.com/vWar6YyAJq — adidasMENA (@adidasMENA) December 11, 2022

إقرأ المزيد

وعلى غرار كرة "الرحلة"، ستكون كرة "الحلم" لمباراتي نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2022، تحتوى على خاصية تكنولوجيا "الكرة المتصلة" التي أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خلال نظام شبه أوتوماتيكي.

ويتضمن تصميم كرة "الحلم"على أرضية ذهبية اللون بها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل الكرة لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم إلى جانب نمط العلم القطري.

واختتمت مساء أمس السبت، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، والذي شهد العديد من المفاجآت بعد خروج منتخب البرازيل، وتأهل المغرب على حساب البرتغال.