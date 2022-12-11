الـ"فيفا" ينشر صورة "الشخص الوحيد الذي سيتركه دفاع المغرب يقترب من حارسه بونو"

تغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بصلابة الدفاع المغربي في نهائيات كأس العالم الحالية في قطر، من خلال نشر صورة حارس المرمى المغربي ياسين بونو مع ابنه أمام شباك "أسود الأطلس".

وأرفق الـ"فيفا" الصورة على "تويتر" بتدوينة جاء فيها: "الوحيد الذي سيتركه دفاع المغرب يقترب من ياسين بونو هو ابنه فقط".

الوحيد الذي سيتركه دفاع المغرب يقترب من ياسين بونو هو ابنه فقط 👶🇲🇦#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022pic.twitter.com/Mc0NdwqTjq — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

ونجح المنتخب المغربي في كتابة صفحة جديدة بتاريخ كأس العالم، أمس السبت، إثر تأهله لنصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف في مونديال قطر، ليصبح أيضا أول منتخب إفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة.

كما بات الحارس المغربي ياسين بونو أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد العبور التاريخي لـ"أسود الأطلس" إلى نصف نهائي مونديال "قطر 2022".

وحقق بونو هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا (0-0)، ثمن في النهائي ضد إسبانيا (0-0) وفوزه عليها 3-0 بركلات الترجيح، عندما تعملق ياسين متصديا لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال (1-0).

المصدر: "فيفا" + وكالات