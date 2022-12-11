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ماكرون يزور قطر لتشجيع المنتخب الفرنسي في مواجهة المغرب بنصف نهائي المونديال

الرياضة

ماكرون يزور قطر لتشجيع المنتخب الفرنسي في مواجهة المغرب بنصف نهائي المونديال
AFP
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يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر الأربعاء لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين الديوك والمغرب، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو الأحد

وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي، حيث فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف: "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".

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وتابعت الوزيرة: "لقد تابع منتخب (فرنسا) أمس (السبت)، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".

وقال ماكرون مساء السبت عبر "تويتر": "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".

المصدر: وكالة "تاس"

مونديال قطر

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