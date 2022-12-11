"ديما المغرب".. وزير الخارجية الأمريكي يغرد احتفاء بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المنتخب المغربي على تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم المقامة حاليا بقطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، أمس السبت.

وكتب بلينكن على حسابه في موقع "تويتر": "إفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه".

Africa making history and leading on and off the field. On the eve of the the #USAfricaLeadersSummit22, I congratulate @EnMaroc, the #AtlasLions, on their win today and becoming the first African and Arab team to ever reach the semi-finals of the @FIFAWorldCup. #DimaMaghrib — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 10, 2022

وتابع: "في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم (أمس)، لقد أصبحوا أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم"،⁧ مضيفا هاشتاغ "ديما المغرب‬⁩" (دائما المغرب).

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ويلعب المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي مع نظيره الفرنسي، الأربعاء المقبل، على ملعب "البيت" في الخور بقطر.

المصدر: RT