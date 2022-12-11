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"ديما المغرب".. وزير الخارجية الأمريكي يغرد احتفاء بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

الرياضة

AP
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المنتخب المغربي على تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم المقامة حاليا بقطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، أمس السبت.

وكتب بلينكن على حسابه في موقع "تويتر": "إفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه".

وتابع: "في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم (أمس)، لقد أصبحوا أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم"،⁧ مضيفا هاشتاغ "ديما المغرب‬⁩" (دائما المغرب).

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ويلعب المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي مع نظيره الفرنسي، الأربعاء المقبل، على ملعب "البيت" في الخور بقطر.

المصدر: RT

مونديال قطر

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