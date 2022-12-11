الـ"فيفا" ينشر فيديو مؤثرا لرونالدو بعد خسارة البرتغال من المغرب (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شريط فيديو مؤثرا، شكر فيه كريستيانو رونالدو بعد المباراة التي تعرضت فيها البرتغال للإقصاء من ربع نهائي مونديال بسبب الخسارة أمام المغرب (0-1).

ويظهر الفيديو، الذي يزيد قليلا عن 30 ثانية وتم مشاركته عبر حسابات الـ"فيفا" على الشبكات الاجتماعية، مجموعة من اللحظات المختلفة في مسيرة النجم البرتغالي، الذي يبلغ من العمر حاليا 37 عاما، والذي لن يشارك بالتأكيد من جديد في بطولة كأس العالم مرة أخرى.

وأثناء استعراض اللقطات المختلفة، تسمع أصوات العديد من المعلقين وهم يصفون رونالدو بأنه "عبقري مطلق" و"أفضل هداف أوروبي في تاريخ كرة القدم العالمية" ويختتمون برسالة "شكرا لك كريستيانو رونالدو".

يذكر أن "الدون"، الذي لعب كبديل في مباريات كأس العالم الأخيرة، لم يدخل الملعب في مباراة البرتغال ضد المغرب أمس السبت، حتى الشوط الثاني، وعندما زج به في الشوط الثاني لم يكن بإمكانه فعل الكثير لتغيير النتيجة التي كانت لصالح المنتخب المغربي، مما سمح للمغرب بأن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

صورة رونالدو التي حاول فيها كبح دموعه بعد المباراة، انتشرت حول العالم وتجلت في بعض الصور التي نشرها الـ"فيفا" رفقة تعبير رمزي بـ"قلب محطم".

المصدر: وكالات