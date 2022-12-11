رجل أعمال إسرائيلي يعد كل فرد من "أسود الأطلس" بهدية قيمتها 10 آلاف دولار

وعد رجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي دهان، صاحب نادي "Alden"، بمنح هدية للاعبي المنتخب المغربي قيمتها 10 آلاف دولار لكل فرد منهم، نظرا للمجهود الكبير الذي قاموا به خلال مونديال قطر.

إقرأ المزيد

وأذهل "أسود الأطلس" العالم أجمع بعد مباراتهم مع إسبانيا، حيث حققوا خلالها فوزا غير مسبوق، لتتواصل الانتصارات ويتمكنوا بعدها من إقصاء المنتخب البرتغالي وأسطورته كريستيانو رونالدو من المسابقة العالمية.

وتأثر الكثيرون بالفوز المذهل للمنتخب المغربي، لكن رجل الأعمال الإسرائيلي تأثر بشكل خاص، حيث سارع إلى إعلان خبر عزمه توزيع 10 آلاف دولار لكل لاعب من الفريق المغربي، ومكافأة إضافية إذا استمروا في الفوز في بقية مباريات المونديال، حتى الكأس المنشود.

وفي مقابلة على قناة 12 الإسرائيلية قبل بضعة أيام، قال دهان إنه "سيكون سعيدا بدعم منتخب إسرائيل لو شارك في المونديال، لكن المنتخب المغربي جيد أيضا".

وأضاف دهان: "أقول دائما، لقد خرجت من المغرب، لكن المغرب لم يخرج مني. لقد هاجرت وأنا في الرابعة عشرة من عمري، وأتيحت لي الفرصة الآن لتقديم شيء ما للمغرب".

رجل اعمال اسرائيلي مغربي الجذور اعلن عن قراره تقديم هدية لاعضاء منتخب #اسود_الأطلس ومدربه عبارة عن 10 الاف دولار لكل فرد وذلك عبر الأثير في برنامج على قناة 12 الاسرائيلية قبل بضعة ايام! ترى كيف سيكون رد فعله بعد الفوز الرائع الذي حققه المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي؟🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/QphQY1hh5X — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2022

وأوضح دهان أنه ينوي منح كل لاعب مغربي، بما في ذلك المدربين 10 آلاف دولار ، وفي حال تقدموا إلى نصف النهائي 10 آلاف دولار أخرى، ونفس الشيء بالنسبة للانتصارات في نصف النهائي والنهائي.

وأوضح دهان كيف ومتى سيحول الأموال؟ قائلا : "لم أتواصل بعد مع المنتخب المغربي. لقد تواصلت مع يهودا لانكيري، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الإسرائيلية المغربية، الذي أبلغ السفير، وتحدثت مع أورين حسون، رئيس مجلس الإدارة، من اتحاد كرة القدم الموجود في قطر، وسيبلغ رئيس الاتحاد المغربي بذلك بعد أن نغلق الدوائر، سنرى كيف سنحول الأموال".

المصدر: "ice.co"