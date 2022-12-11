مبابي يرد على رسالة حكيمي قبل مواجهة منتخبيهما في نصف نهائي المونديال

رد النجم الفرنسي، كيليان مبابي على تدوينة نشرها زميله في باريس سان جيرمان، الدولي المغربي، أشرف حكيمي، وذلك قبل مواجهة منتخبي بلديهما يوم الأربعاء في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".

وبعد تأكد مواجهة المغرب مع فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، أمس السبت، وجه حكيمي عبر حسابه في موقع "تويتر" رسالة لزميله وصديقه مبابي، حيث كتب: "أراك قريبا يا صديقي".

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022

ورد مبابي على الرسالة بوضع ثلاثة قلوب تحت تدوينة الظهير المغربي.

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ومنذ انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

ولكنهما هذه المرة سيكونان متنافسين على أرض الملعب، عندما يلتقي المغرب مع فرنسا الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال قطر.

المصدر: RT