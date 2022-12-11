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قفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي النصيري رقم رونالدو القياسي؟

الرياضة

قفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي النصيري رقم رونالدو القياسي؟
AFP
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تألق المغربي يوسف النصيري خلال المواجهة التاريخية بين "أسود الأطلس" والبرتغال، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليمنح منتخب بلاده إنجازا غير مسبوق في كأس العالم.

ونجح النصيري البالغ 25 عاما في تسجيل هدف مميز، سدده بعد قفزة تاريخية بلغ ارتفاعها مترين و78 سنتمترا.

وتغنى رواد مواقع التواصل بقفزة النصيري التاريخية وقال البعض أنها كسرت الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفت بـ "القفزة الصاروخية".

لكن الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية" يبين أن "أعلى قفزة لرونالدو بلغت 2,93 متر، وسجلت ضد مانشستر يونايتد أثناء لعبه في صفوف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بدورة 2012-13".

وحسب الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية"، فإن الرقم القياسي الثاني لرونالدو، كانت قفزة 2,56 متر مسجلة أثناء مباراته في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

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وفجر المنتخب المغربي مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويلتقي "أسود الأطلس" في نصف النهائي مساء الأربعاء القادم على ملعب "البيت" في الخور، مع المنتخب الفرنسي الذي أقصى بدوره المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

المصدر: olympics.com

مونديال قطر

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