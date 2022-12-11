غضب إنجليزي على رد فعل مبابي "المثير" بعد إهدار هاري كين ركلة الجزاء (فيديو)

التقطت الكاميرات رد فعل كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، وذلك بعد إهدار هاري كين، ضربة الجزاء التي كانت ستمنح إنجلترا التعادل أمام "الديوك" في مواجهة ربع نهائي مونديال قطر.

وظهر حزن هاري كين الشديد عقب المباراة وبكاءه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده، وذلك في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، من ركلة جزاء تحصل عليها عقب دفعة واضحة من ثيو هيرنانديز على ماونت، ليتقدم هاري كين لتسديد الكرة لكنه أطاح بها في المدرجات.

Mbappe laughs after Harry Kane missed a penalty 🤣



pic.twitter.com/BurhjRSM3z — 🆉🅸🆉🅾🆄 (@zi_46) December 10, 2022

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وانفجر كيليان مبابي ضاحكا بعد ضياع ركلة الجزاء، من جانب كين، ليحاول منتخب إنجلترا تعديل النتيجة بعد ذلك لكن دون جدوى.

ولاقى رد فعل مبابي غضبا من قبل الجماهير ورواد مواقع التواصل الإجتماعي الإنجليز التي وصفت تصرفه بـ"المقزز".

ووتفوق المنتخب الفرنسي 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس العالم ستقام يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب "لوسيل".

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"