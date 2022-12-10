اندلاع أعمال شغب بحي الشانزليزيه في باريس وسط الاحتفالات بفوز المغرب.. قبل مواجهة فرنسا (فيديو)

اندلعت أعمال شغب في حي الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، تزامنا مع تأهل فرنسا أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر.

وتزامنت أعمال الشغب مع تأهل المنتخب الفرنسي أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

Paris tonight and Moroccans are rioting on the Champs-Élysées… 🙄#DiversityIsOurStrengthpic.twitter.com/SDzM9UAVEB — Paul B 🇬🇧 🔴 (@pauldbowen) December 10, 2022

وضرب المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المغرب الذي أطاح بنظيره البرتغال، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات