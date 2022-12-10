فوضى واضطرابات في مدن هولندية بعد تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال (فيديو)

تجمع آلاف من مشجعي المنتخب المغربي في شوارع مدن هولندية السبت، رافعين أعلاما وحاملين مفرقعات، بعد التأهل التاريخي للبلد الواقع في شمال إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال 2022.

في لاهاي، انتشر عناصر شرطة مكافحة الشغب لتفريق المحتشدين بعد إطلاق ألعاب نارية كثيفة ودعوا المشجعين إلى إخلاء شارع في حي شعبي.

في روتردام، أطلق العديد من المؤيدين صفارات في شوارع وسط المدينة، وأغلقت بعض الساحات المزدحمة فيها أمام حركة المرور.

وكتبت شرطة أمستردام على تويتر "عقب المباراة، توتر الوضع في عدة أماكن في المدينة وأُطلقت ألعاب نارية كثيفة. تم توقيف عدة أشخاص".

ومنذ بداية كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، تجمع مشجعون من الجالية المغربية في شوارع في هولندا بعد كل فوز لمنتخب بلادهم.

واندلعت اضطرابات الثلاثاء بعد احتفالات مشجعين للمنتخب المغربي في شوارع هولندا بالتأهل التاريخي للبلاد لربع نهائي كأس العالم.

المصدر: وكالات