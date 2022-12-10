إنجلترا أم فرنسا!.. من سيواجه المغرب في نصف نهائي مونديال قطر؟ (فيديو)

رد المنتخب الإنجليزي بهدف التعادل على نظيره الفرنسي (1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وضع الفرنسي أوريلين تشواميني منتخب "الديوك" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم الإنجليزي هاري كين بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ركلة جزاء عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء المقام على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

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وسيكون الفائز في مباراة منتخبي إنجلترا وفرنسا، على موعد في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المغرب الذي أطاح بنظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT