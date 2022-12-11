"هذه مشكلتكم".. الحارس المغربي بونو يأسر قلوب ملايين العرب بتصرف مثير

واصل الحارس المغربي ياسين بونو، سرقة الأنظار في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بفضل تألقه اللافت مع "أسود الأطلس" وبلوغهم المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخهم.

ونجح بونو في إثبات قيمته العالمية وساهم بشكل كبير في وصول المنتخب المغربي إلى قبل نهائي المونديال ليصح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

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ولم يكتف ياسين بونو بسرقة الأنظار داخل الملعب، بل كان حضوره القوي في المؤتمرات الصحفية أيضا، بإيصاله لرسالة مهمة للجميع بطريقة أكثر من رائعة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع العربية، أنباء عن رفض بونو الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب والبرتغال أمس السبت، حيث قال: "ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم".

ياسين بونو يُثير غضب الصحفيين لعدم رغبته بالرد إلا العربية رغم إتقانه اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية:



"ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين" pic.twitter.com/WWcp01cnqp — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 10, 2022

تصرف ياسين بونو هذا أغضب الصحفيين الأجانب لأنهم يعلمون أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.

🚨🚨🚨 ياسين بونو أثار غضب الصحفيين بالمؤتمر الصحفي لعدم رغبته بالرد إلا بالعربية رغم إلمامه باللغة الإنجليزية، الفرنسية والاسبانية كذلك.



ـ بونو : "ليست مشكلتي أنكم لاتتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين." pic.twitter.com/F7d0jX4avh — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 10, 2022

في المقابل، غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، بعبارات الإشادة والمدح للحارس المغربي لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحفي مهما كانت جنسيته.

رفض "ياسين بونو" التكلم بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحفي بعد فوز المغرب، وقال: "ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم"، فغضب الصحفيون لأنهم يعلمون أن "بونو" يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

بعض منا يحفظ له كلمتين ويا دنيا الا فيكي انا تحياتي لكم pic.twitter.com/NVwZso54aX — abdallah ali (@abdalla31664754) December 10, 2022

وكان بونو، كرر هذا الأمر المثير للإعجاب، في إحدى المؤتمرات السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحفيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية.

المصدر: وكالات