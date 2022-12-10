مدفيديف يتمنى بلوغ المغرب نهائي مونديال قطر 2022

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عن أمله في أن يتأهل منتخبا الأرجنتين والمغرب إلى نهائي النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وكتب دميتري مدفيديف "تدوينة" عبر صفحته على قناة "تيليغرام" اليوم السبت، قال فيها: "بخصوص كرة القدم. سيكون من الرائع أن تكون المباراة النهائية من دون دول معادية. الأرجنتين والمغرب".

وجاء ذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بتأهله إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخه، على حساب نظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن المنتخب الروسي تم استبعاده من خوض منافسات الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالة "تاس"