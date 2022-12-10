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ولي العهد الأردني يهنئ "أسود الأطلس" بصناعة التاريخ

الرياضة

ولي العهد الأردني يهنئ
AFP
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هنأ  ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.

ونشر الحسين بن عبدالله الثاني عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" مساء اليوم السبت، صورة للحظة هدف المغرب في مرمى البرتغال، وعلق عليها قائلا: "أسود الأطلس يصنعون التاريخ، مبارك الفوز".

ولي العهد الأردني يهنئ

هذا وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على حسابه في "تويتر": “ويستمر أسود الأطلس في اقتحام غير المسبوق. فرح المغرب فرح الأردن..مبروك".

المصدر: RT

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