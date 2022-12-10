ولي العهد الأردني يهنئ "أسود الأطلس" بصناعة التاريخ

هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.

ونشر الحسين بن عبدالله الثاني عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" مساء اليوم السبت، صورة للحظة هدف المغرب في مرمى البرتغال، وعلق عليها قائلا: "أسود الأطلس يصنعون التاريخ، مبارك الفوز".

هذا وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على حسابه في "تويتر": “ويستمر أسود الأطلس في اقتحام غير المسبوق. فرح المغرب فرح الأردن..مبروك".

ويستمر "أسود الأطلس" في اقتحام غير المسبوق. فرح #المغرب فرح #الأردن. مبروك. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) December 10, 2022

المصدر: RT