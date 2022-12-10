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مباراة قبل المباراة.. ماكرون وسوناك يطلقان الصافرة قبل المواجهة الإنجليزية الفرنسية في مونديال قطر

الرياضة

مباراة قبل المباراة.. ماكرون وسوناك يطلقان الصافرة قبل المواجهة الإنجليزية الفرنسية في مونديال قطر
AFP
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بدأت المواجهة الإنجليزية الفرنسية في مونديال قطر قبل موعدها، حيث انطلقت الصافرة لمباراة كلامية في "تويتر"، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

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فسأل ايمانويل ماكرون المسؤول البريطاني كاتبا بالإنكليزية: "عزيزي ريشي سوناك، أتطلع بفارغ الصبر الى المباراة هذا المساء. إذا فاز الزرق (سيفوزون)، أرجو أن تتمنوا لنا حظا سعيدا في نصف النهائي..موافق؟"

ليرد عليه رئيس الوزراء البريطاني: "آمل ألا اضطر الى فعل ذلك..أتطلع أن تناصروا الأسود الثلاثة في الجولة المقبلة".

وبعد مرحلة من التوتر بين لندن وباريس، يبدو أن حكومة ريشي سوناك الذي تولى رئاسة الوزراء نهاية أكتوبر على خلفية أزمة سياسية، تتبنى لهجة أكثر تصالحية حيال فرنسا. لكن ما يحصل دبلوماسيا لا ينطبق على منازلات كرة القدم.

المصدر: "فرانس برس"

مونديال قطر

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