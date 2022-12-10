شاهد.. احتفال أمير قطر بفوز المغرب التاريخي على البرتغال (فيديو)

رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد السبت في الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، بضربة رأسية قوية.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة وهو يبتسم ويصفق بحرارة فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

فيديو : فرحة سمو أمير دولة قطر بانتصار المغرب على المنتخب البرتغالي وأول وصول عربي لنصف نهائي المونديال العالمي . pic.twitter.com/RHIYDCoOGS — جرس | Jaras (@JarasQ8) December 10, 2022

فرحة سمو أمير قطر بالفوز المغربي التاريخي ضد البرتغالpic.twitter.com/Ogs7f7NWsA — A5medv São | 🇧🇷 (@a5medv) December 10, 2022

- فرحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي 🇲🇦🇶🇦 pic.twitter.com/GZJbUmJ2vW — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 10, 2022

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين فرنسا وإنجلترا.

المصدر: RT