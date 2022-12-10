تعليق قطري على وفاة صحفي أمريكي شهير خلال مواجهة الأرجنتين وهولندا.. ونيد برايس يغرد

علقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر على وفاة الصحفي الأمريكي الشهير غرانت وال أثناء تغطيته لمباراة الدور ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا أمس الجمعة.

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ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر قوله إن ابن الـ48 عاما "شعر بالإعياء في منصة الصحافيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف الى مستشفى حمد العام" في الدوحة.

من جهته، أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو "خالص تعازي" الهيئة الكروية العليا و"مجتمع كرة القدم" إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل اليوم السبت.

وأوضح الراديو الأمريكي "إن بي آر"، أن الصحفي غرانت وال انهار في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح.

وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و"قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية".

وتابع: "ثلاثة أسابيع من النوم القليل والكثير من التوتر والعمل يمكن أن يكون لها هذا التأثير عليك..بدأت أشعر أن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط والانزعاج".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بخصوص وفاة وال: "نشعر بحزن عميق لمعرفتنا بوفاة غرانت وال".

وتم توقيف غرانت سابقا في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، وقال في نوفمبر الماضي إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين.

وقال غرانت وال، في منشور على تويتر حينها إنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح به".

We were deeply saddened to learn of the death of Grant Wahl and send our condolences to his family, with whom we have been in close communication. We are engaged with senior Qatari officials to see to it that his family’s wishes are fulfilled as expeditiously as possible. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 10, 2022

المصدر: "فرانس برس" + RT