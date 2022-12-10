الدوري المصري.. إقالة الإسباني غاريدو من تدريب الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إقالة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو بسبب سوء النتائج.

وأكد المجلس في بيان رسمي على موقع النادي "تقديره وامتنانه لما قدمه غاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوى النتائج، وهو ما لا يرضي طموحات النادي متمثلا في إدارته وجماهيره العريقة".

وأضافت إدارة الإسماعيلي، أن قرار توجيه الشكر إلى غاريدو "قد جاء بعد خمس مباريات، لم يتحقق الفوز في أي منها، حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث أخرى، ليفقد الفريق 13 نقطة في بداية مشواره المحلي، ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية".

وبعد إقالة غاريدو (53 عاما) مدرب الأهلي السابق، تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتا إلى أيمن الجمل لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

المصدر: أ ف ب