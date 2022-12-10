 
مباشر

الدوري المصري.. إقالة الإسباني غاريدو من تدريب الإسماعيلي

الرياضة

الدوري المصري.. إقالة الإسباني غاريدو من تدريب الإسماعيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucgw

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إقالة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو بسبب سوء النتائج.

وأكد المجلس في بيان رسمي على موقع النادي "تقديره وامتنانه لما قدمه غاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوى النتائج، وهو ما لا يرضي طموحات النادي متمثلا في إدارته وجماهيره العريقة".

وأضافت إدارة الإسماعيلي، أن قرار توجيه الشكر إلى غاريدو "قد جاء بعد خمس مباريات، لم يتحقق الفوز في أي منها، حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث أخرى، ليفقد الفريق 13 نقطة في بداية مشواره المحلي، ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية".

وبعد إقالة غاريدو (53 عاما) مدرب الأهلي السابق، تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتا إلى أيمن الجمل لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

المصدر: أ ف ب

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء