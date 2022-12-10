أبوبكر صاحب الهدف التاريخي في شباك البرازيل يقرر الرحيل عن النصر السعودي

كشفت صحيفة "fotomac" التركية، عن آخر قرار للكاميروني، فينيست أبوبكر، لاعب النصر السعودي، حول مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة التركية إن أبوبكر قرر مغادرة النصر، حيث طلب من مدير أعماله إرسال رسالة إلى فنربخشة الذي طالما أراد التعاقد مع اللاعب، قائلا: "أنا جاهز للحضور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

Good morning to everyone, especially Vincent Aboubakar 🇨🇲 pic.twitter.com/XaxXYIqzbI — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) December 3, 2022

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وأشارت الصحيفة إلى أن أبوبكر اتخذ هذا القرار بعد التصريحات الأخيرة للفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، التي هاجم فيها اللاعب الكاميروني بسبب أدائه مع الفريق.

وهاجم غارسيا اللاعب، وقال إن أكثر ما يهتم به اللاعب أبوبكر هو إرضاء غروره، وإنه لاعب أناني جدا، ولديه الكثير من الميزات السيئة لدرجة أنه لا يستطيع اللعب جيدا في الفريق.

وقدم أبوبكر أداء مميزا مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، وشارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح بصناعة هدف واحد، ما أدى إلى مهاجمة جماهير النصر للاعب بسبب تقصيره في أدائه مع العالمي خلال الموسم الجاري.

وكانت تقارير ذكرت أن إدارة النصر تلقت العديد من العروض الجادة من عدة أندية ترغب بكسب خدمات أبوبكر، بعد أدائه اللافت مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم في قطر.

وينتهي عقد "أبوبكر"، مع نادي النصر، في يونيو 2024، حيث انضم إليه، في صيف 2021، قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ أبوأبكر البالغ30 عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل إلى نادي لوريان، في 2013، قبل أن ينضم لنادي بورتو.

وخاض اللاعب مع النصر، في الموسم الماضي، 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق خلال 8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.

المصدر: eremnews