الحارس الدولي الألماني نوير يعلن نهاية موسمه

انتهى موسم قائد وحارس فريق بايرن ميونخ، الدولي الألماني، مانويل نوير، بسبب كسر تعرضه له في الساق، وفق ما أعلن اليوم السبت على "إنستغرام".

ونشر نوير صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر فيها مستلقيا على فراش، بينما تحيط جبيرة بساقه، وكتب "مرحبا أيها الشباب، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خلال بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق".

وأضاف: "العملية الجراحية التي خضعت لها في الأمس كانت ناجحة. شكرا جزيلا للأطباء! لكن يؤلمني أن أعترف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي".

وتمثل إصابة نوير طويلة المدى، ضربة كبرى لفريقه بايرن ميونخ، الذي يسعى لمواصلة هيمنته على الكرة الألمانية، وحصد لقبه السابع في دوري أبطال أوروبا.

وكان نوير، شارك مؤخرا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي ودعتها ألمانيا مبكرا بخروجها من دور المجموعات.

المصدر: وكالات