بيليه يعلق على إنجاز نيمار في ليلة وداع البرازيل لمونديال قطر 2022

كتب أسطورة البرازيل، بيليه، رسالة مطولة لمواطنه نيمار دي سيلفا، رغم خروج منتخب "السامبا" من ربع نهائي كأس العالم 2022 على يد منتخب كرواتيا.

ووجه بيليه، الذي يرقد في المستشفى منذ عدة أيام بسبب تراجع حالته الصحية، رسالة، عبر حسابه على "إنستغرام"، إلى نيمار عقب معادلة رقمه التاريخي، جاء فيها: "لقد شاهدتك تكبر، وهتفت لك في كل يوم، ويمكنني أخيرا أن أهنئك على تسجيل نفس عدد أهدافي مع منتخب البرازيل".

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وأضاف بيليه: "كلانا يعلم أنه أكبر من مجرد رقم، ومهمتنا الأعظم كرياضيين أن نكون مصدر إلهام لزملائنا واللاعبين المحترفين كل يوم".

وأكمل الأسطورة البرزايليه: "لسوء الحظ، اليوم ليس الأسعد بالنسبة لنا، لكننا سنبقى دائما مصدر إلهام للكثيرين، وبينما الوقت يمر، يبقى إرثنا ينمو مع مرور الوقت".

وتابع: "رقمي القياسي دام لنصف قرن تقريبا، ولم يقدر أحد على الوصول إليه حتى اللحظة التي فعلتها أنت.. هذا يظهر مدى عظمة ما حققت".

وسجل نيمار الهدف الأول لمنتخب البرازيل فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي فى شباك كرواتيا.

وتساوى نيمار مع الأسطورة بيليه برصيد 77 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل في جميع المسابقات، وذلك قبل أن يودع لاعبو السيليساو بطولة كأس العالم 2022 بقطر، عقب الهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح 2-4.

وارتبط بيليه بعلاقة صداقة وطيدة مع نيمار منذ ظهور نجم باريس سان جيرمان الحالي في فريق سانتوس، النادي الذي دافع بيليه عن ألوانه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

المصدر: instagram/pele