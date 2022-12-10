ديشان ولوريس يعلقان على مواجهة إنجلترا في ربع نهائي مونديال قطر

اتفق مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، وحارسه هوجو لوريس، على خطورة المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة المنتخبين، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال قطر.

وجاء هذا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء وقال الحارس لوريس: "المنتخب الإنجليزي معروف في كل مكان، لو كانت هناك فرصة لي لأنصح زملائي حول أي شيء سأفعل ذلك على الفور".

وأضاف: "علاقتي بهاري كين (نجم منتخب إنجلترا) قوية وطيبة، نلعب سويا منذ تسع سنوات (في نادي توتنهام)، وهو لاعب في غاية الأهمية للنادي ولمنتخب بلاده، لديه شخصية قيادية ويصنع الفارق ويحسم المباريات".

أما المدرب ديشان فقال: "المنتخب الفرنسي يشعر بالهدوء، وذلك أمر جيد بسبب أهمية اللقاء، ليس علينا أن نقلق كثيرا، يجب أن نستمتع بكرة القدم وأن نصل إلى نصف النهائي".

وختم: "المنتخب الإنجليزي صعب للغاية ويمكنه أن يكون خطيرا في أكثر من جانب، وفي الكرات الثابتة، لا أرى أن لديهم أي نقاط ضعف".

وتقام مباراة فرنسا وإنجلترا على ملعب "البيت" في مدينة الخور بقطر، مساء اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: fifa.com