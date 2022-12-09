الكرواتية إيفانا تستفز القطريين بإطلالة شبه عارية في بث مباشر مع مورغان من كأس العالم.. فيديو

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، عارضة الأزياء الشهيرة، في مقابلة إعلامية مع الصحفي، بيرس مورغان، شبه عارية، مكتفية فقط بارتداء حمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.

وشاركت إيفانا نول متابعيها عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" مقطع الفيديو أثناء ظهورها مع مورغان، الذي استضافها من أجل معرفة رأيها في ردود الأفعال التي تواجهها بعد ظهورها الفاضح في قطر، والذي أصبحت بفضله أحد أكثر مشجعي كأس العالم شهرة.

وعند سؤالها عن موقفها من التسامح الذي أبدته السلطات القطرية معها ومع تصرفاتها، أكدت إيفانا نول أنها تحترم دولة قطر، وأن المسؤولين المختصين بالتنظيم أخبروها بأنه، وبصفة استثنائية، مسموح للمشجعين الوافدين بممارسة حرياتهم بطريقة لا تضر بالآخرين.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تظهر فيها إيفانا بملابس فاضحة وغير محتشمة في قطر.

حيث أصبحت ملكة جمال كرواتيا السابقة، شخصية جاذبة للكثير من المشجعين في مونديال قطر.

وشاركت إيفانا نول متابعيها عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" بصور جديدة في العاصمة الدوحة ومن ملعب المدينة التعليمية، الذي يستضيف مباراة منتخب بلادها كرواتيا والبرازيل، اليوم الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

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ومنذ قدومها إلى الدوحة تتجول إيفانا نول في قطر بملابسها شبه العارية والفاضحة، بصدر مكشوف وسط آلاف المشجعين من مختلف دول العالم، في إطلالات أثارت جدلا واسعا بين الجمهور العربي.

المصدر: وسائل إعلام