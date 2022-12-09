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المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن عزمه السماح للروس بالمشاركة في مسابقاته

الرياضة

المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن عزمه السماح للروس بالمشاركة في مسابقاته
AFP
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دعا المجلس الأولمبي الآسيوي إلى تسهيل قبول الرياضيين من روسيا وبيلاروس للمشاركة في المسابقات المنضوية تحت لوائه، وفقا لبيان صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية نشر على موقع المنظمة.

وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، راندير سينغ، إنه لم يعد هناك أي سبب في آسيا لفرض أي تدابير ضد الرياضيين الروس والبيلاروس ولكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنه سيتم الالتزام بالعقوبات الحالية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في نهاية فبراير الماضي الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واتبع عدد من الاتحادات الدولية التوصية، وسمح البعض الآخر للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم محايد.

المصدر: نوفوستي

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