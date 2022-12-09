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التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر
AP
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يلتقى منتخب البرازيل مع نظيره الكرواتي، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، وستقام على ملعب "المدينة التعليمية".

وتأهلت البرازيل إلى الدور ربع النهائي بفوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، بينما حجزت كرواتيا مقعدها بفوزها على اليابان بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وسيدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية:

أما تشكيلة كرواتيا فجاءت كالتالي:

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز في مواجهة الأرجنتين وهولندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا.

المصدر: RT

مونديال قطر

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