التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر
يلتقى منتخب البرازيل مع نظيره الكرواتي، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".
وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، وستقام على ملعب "المدينة التعليمية".
وتأهلت البرازيل إلى الدور ربع النهائي بفوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، بينما حجزت كرواتيا مقعدها بفوزها على اليابان بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.
وسيدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية:
🚨Official:— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 9, 2022
The Brazil XI to face Croatia! pic.twitter.com/ybYMun2gEK
أما تشكيلة كرواتيا فجاءت كالتالي:
This is how #Croatia starts against Brazil in the #FIFAWorldCup quarterfinals! 🥁 #CROBRA#Qatar2022#Family#Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/qzWBs6dOhB— HNS (@HNS_CFF) December 9, 2022
تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز في مواجهة الأرجنتين وهولندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا.
المصدر: RT