التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر

يلتقى منتخب البرازيل مع نظيره الكرواتي، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، وستقام على ملعب "المدينة التعليمية".

وتأهلت البرازيل إلى الدور ربع النهائي بفوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، بينما حجزت كرواتيا مقعدها بفوزها على اليابان بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وسيدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية:





🚨Official:



The Brazil XI to face Croatia! pic.twitter.com/ybYMun2gEK — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 9, 2022

أما تشكيلة كرواتيا فجاءت كالتالي:

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز في مواجهة الأرجنتين وهولندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا.

المصدر: RT