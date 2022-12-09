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"بي إن سبورتس" تعلن بث مباراة في ربع نهائي المونديال مجانا على القناة المفتوحة

الرياضة

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ستبث شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية أول مباراة على القناة المفتوحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، والذي ينطلق اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

وبحسب جدول البث المعلن من الشبكة القطرية، فإن قناتها المفتوحة ستنقل المواجهة الأولى في الدور ربع النهائي التي ستجمع بين كرواتيا والبرازيل.

كما أكد الصحفي المصري والمحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، محمد الجزار، أن "بي إن سبورتس" ستنقل لقاء البرازيل وكرواتيا مجانا، حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "عاجل، مباراة كرواتيا والبرازيل ستبث على قناة beIN SPORTS المفتوحة".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس"، أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، بث 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة (beIN Sports).

تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث مباريات أخرى ستقام في ربع نهائي مونديال قطر، حيث تلعب الأرجنتين ضد هولندا، والمغرب ضد البرتغال، وفرنسا ضد إنجلترا.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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