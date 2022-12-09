كاكا غاضبا: رونالدو في البرازيل مجرد رجل سمين!

يرى النجم البرازيلي السابق كاكا، أن مواطنه رونالدو نازاريو لا يحظى بالتقدير الكافي من أبناء بلاده في البرازيل، مشيرا إلى أن البعض يقوم بمعاملته بطريقة غريبة.

ويؤمن كذلك كاكا أن العديد من البرازيليين لا يدعمون المنتخب الوطني، على الرغم من نجاحه المبهر وتحقيق لقب كأس العالم 5 مرات.

وتحدث أسطورة منتخب البرازيل، والحاصل على لقب مونديال 2002 رفقة راقصي السامبا، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"من الغريب قول ذلك، لكن العديد من البرازيليين لا يدعمون المنتخب الوطني".



وأضاف صانع ألعاب ريال مدريد وميلان السابق:"لو رأيت رونالدو يتجول هنا في قطر سترى الناس تنبهر به وتعامله بطريقة مميزة، ولكن في البرازيل هو مجرد شخص سمين يسير في الشارع".

Kaka on Ronaldo Nazario: "It's strange to say this, but many Brazilians don't support Brazil. In Brazil, he's just a fat man walking down the street. The way he is respected in Brazil and abroad is different, I see more respect for him outside the country."



Sad to hear... 😪 pic.twitter.com/DoPbH077es — SPORTbible (@sportbible) December 9, 2022

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وعن الوقت الحالي أثناء مشاركة البرازيل في مونديال قطر قال كاكا: "في الوقت الحالي، يتحدث الكثير من الناس في البرازيل عن نيمار، لكن بطريقة سلبية، ربما بسبب السياسة، لكن البرازيليين في بعض الأحيان لا يعترفون بمواهبنا".

ويستعد منتخب البرازيل لملاقاه منتخب كرواتيا في إطار مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة\ موسكو.

يذكر أن رونالدو ساهم في فوز البرازيل ببطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وحصل على لقب هداف البطولة وقتها، كما سجل 62 هدفا في 98 مباراة دولية.

المصدر: "وسائل إعلام"